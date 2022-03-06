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Війна в Україні – зі столиці евакуюють дітей з інвалідністю та сиріт

Війна в Україні — зі столиці евакуюють дітей з інвалідністю та сиріт

6 бер 2022, 16:54
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Київ відправляє за кордон дітей з інвалідністю, дітей сиріт та інші вразливі категорії містян.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.



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З Києва евакуюють дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та людей з інвалідністю. Лише за вчора до Польщі відправили 1 тис. людей.

Всього з початку вторгнення Росії зі столиці такими евакуаційними рейсами до Європи відправили понад 3 тис. дітей та дорослих.

Джерело: Ракурс


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