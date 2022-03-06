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Війна в Україні – зі столиці евакуюють дітей з інвалідністю та сиріт
Війна в Україні — зі столиці евакуюють дітей з інвалідністю та сирітhttps://racurs.ua/ua/n168016-viyna-v-ukrayini-zi-stolyci-evakuuut-ditey-z-invalidnistu-ta-syrit.htmlРакурс
Київ відправляє за кордон дітей з інвалідністю, дітей сиріт та інші вразливі категорії містян.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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З Києва евакуюють дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та людей з інвалідністю. Лише за вчора до Польщі відправили 1 тис. людей.
Всього з початку вторгнення Росії зі столиці такими евакуаційними рейсами до Європи відправили понад 3 тис. дітей та дорослих.