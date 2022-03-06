У Харкові фашисти обстріляли інститут, в якому знаходиться ядерна установка

https://racurs.ua/ua/n168015-u-harkovi-fashysty-obstrilyaly-instytut-v-yakomu-znahodytsya-yaderna-ustanovka.html

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У Харкові рашисти з «Градів» обстріляли Харківський фізико-технічний інститут, в якому знаходиться дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів».

В активну зону установки завантажено 37 паливних ядерних елементів. Про це повідомляє прес-служба Управління СБ України в Харківській області.

Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України).

Служба безпеки України продовжує збирати докази до Гааги, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, минулої ночі на 5 лютого російський літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Четверо військових загинули.

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Внаслідок цього боягузливого нападу загинули четверо військовослужбовців, є поранені та серйозно пошкоджена інфраструктура.

Попри втрати гвардійці продовжують стійко боронити Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ.