Іллі Киві оголосили підозру в державній зраді (ДОКУМЕНТ)

https://racurs.ua/ua/n168014-illi-kyvi-ogolosyly-pidozru-v-derjavniy-zradi-dokument.html

Ракурс

Ілля Кива, скандальний проросійський нардеп, допомагає агресору вести війну проти України. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу.

Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. Найближчим часом ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде, — написала вона на сторінці у Facebook.

Нардепу оголосили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада).

Кива своїми діями та висловлюваннями заподіяв колосальну шкоду державі Україна та зробив усе від нього залежне, щоб «запросити» в наш дім російського агресора.

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Венедіктова зазначила, що все це Кива зробив даремно і марно, бо ні в нього, ні в його кураторів «нічого не вийде».

Нагадаємо, 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що «українському народу потрібне звільнення, а українці, білоруси, росіяни — це один народ». В ОПЗЖ ініціювали виключення Киви з фракції.