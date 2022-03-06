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Створено чат-бот для допомоги українцям під час війни – як він працює
Створено чат-бот для допомоги українцям під час війни — як він працюєhttps://racurs.ua/ua/n168013-stvoreno-chat-bot-dlya-dopomogy-ukrayincyam-pid-chas-viyny-yak-vin-pracuie.htmlРакурс
Війна в Україні триває, тож українці мають об'єднатися та допомагати одне одному. Українські програмісти створили корисний бот.
Сервіс «Україна. Допомога» може швидко знаходити людей, які готові допомогти. Про розробку повідомив співзасновник іт-компанії ecase Тарас Цвид.
Кожен із нас може бути корисним. Купити ліки або принести води літнім людям, які залишилися самі в квартирі — це також безцінна допомога, — розповіли розробники.
Як це працює:
- чат-бот автоматично знаходить потрібних людей серед зареєстрованих і відправляє їм повідомлення із запитом про допомогу;
- коли людина погоджується допомогти, бот відправить її контакти.
Зареєструватися можна в зручному для вас месенджері — вайбері чи телеграмі.
Вайбер бот: https://bit.ly/UkraineHelpViber
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Телеграм: https://bit.ly/UkraineHelpTelegram