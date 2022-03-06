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Создан чат-бот для помощи украинцам во время войны – как он работает

Создан чат-бот для помощи украинцам во время войны — как он работает

6 мар 2022, 15:24
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Війна в Україні триває, тож українці мають об'єднатися та допомагати одне одному. Українські програмісти створили корисний бот.

Сервіс «Україна. Допомога» може швидко знаходити людей, які готові допомогти. Про розробку повідомив співзасновник іт-компанії ecase Тарас Цвид.

Кожен із нас може бути корисним. Купити ліки або принести води літнім людям, які залишилися самі в квартирі — це також безцінна допомога, — розповіли розробники.

Як це працює:

  • чат-бот автоматично знаходить потрібних людей серед зареєстрованих і відправляє їм повідомлення із запитом про допомогу;
  • коли людина погоджується допомогти, бот відправить її контакти.

Зареєструватися можна в зручному для вас месенджері — вайбері чи телеграмі.

Вайбер бот: https://bit.ly/UkraineHelpViber



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Телеграм: https://bit.ly/UkraineHelpTelegram

Источник: Ракурс


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