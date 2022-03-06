Создан чат-бот для помощи украинцам во время войны – как он работает

https://racurs.ua/n168013-sozdan-chat-bot-dlya-pomoschi-ukraincam-vo-vremya-voyny-kak-on-rabotaet.html

Ракурс

Війна в Україні триває, тож українці мають об'єднатися та допомагати одне одному. Українські програмісти створили корисний бот.

Сервіс «Україна. Допомога» може швидко знаходити людей, які готові допомогти. Про розробку повідомив співзасновник іт-компанії ecase Тарас Цвид.

Кожен із нас може бути корисним. Купити ліки або принести води літнім людям, які залишилися самі в квартирі — це також безцінна допомога, — розповіли розробники.

Як це працює:

чат-бот автоматично знаходить потрібних людей серед зареєстрованих і відправляє їм повідомлення із запитом про допомогу;

коли людина погоджується допомогти, бот відправить її контакти.

Зареєструватися можна в зручному для вас месенджері — вайбері чи телеграмі.

Вайбер бот: https://bit.ly/UkraineHelpViber

.

Телеграм: https://bit.ly/UkraineHelpTelegram