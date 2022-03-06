Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n168012-ne-hotite-zakryt-nebo-dayte-hotya-by-samolety-zelenskiy-ob-obstrele-vinnicy.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Вінниці.

Про це у новому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, який заявив, що було завдано удар вісьмома ракетами.

Вісім ракет. Проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Жодним чином. Ракетний удар, жорсткий, цинічний, — зазначив Зеленський.

За його словами, в результаті повністю зруйнований аеропорт.

Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя. Яке будували ми. Будували наші батьки, наші дідусі та бабусі, покоління українців, — наголосив він.

Зеленський вкотре нагадав про прохання до країн НАТО допомогти закрити українське небо від російської авіації.

Ми повторюємо кожного дня — закрийте небо над Україною. Закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону. Без ракет, без авіабомб, — наголосив президент.

Ми люди, і це ваш гуманітарний обов’язок — захищати нас, захищати людей. І ви це можете, — додав він.

Водночас президент закликав країни НАТО, котрі не поспішають закривати небо, надати Україні хоча б літаки.

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