Путин заявил, что не заберет войска из Украины – Выполняйте требования

https://racurs.ua/n168011-putin-zayavil-chto-ne-zaberet-voyska-iz-ukrainy-vypolnyayte-trebovaniya.html

Ракурс

Володимир Путін, сидячи в бункері, робить нові заяви щодо війни в Україні. Він не збирається забирати свої війська — чекає поки Україна виконає вимоги РФ.

Водночас російський президент-терорист заявив, що готовий до діалогу з українськими та закордонними партнерами. Про це повідомляють на сайті Кремля, цитуючи розмову президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Таїпа Ердогана.

У заяві пишуть, що Україна нібито намагається затягнути переговорний процес, щоб «українські силовики перегрупували свої сили та засоби».

У зв’язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії, — зазначають у повідомленні.



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Путін похвалився Ердогану, що його «спецоперація» йде по плану, але бомбить він нібито лише воєнну інфраструктуру.

Нагадаємо, Ердоган під час розмови з Путіним передав йому слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися.