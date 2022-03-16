Зеленский выступает в Конгрессе США по видеосвязи

https://racurs.ua/n168478-zelenskiy-vystupaet-v-kongresse-ssha-po-videosvyazi-translyaciya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 16 березня — на 31-й день повномасштабного вторгнення фашистської росії на нашу територію, виступає з віртуальним зверненням перед обома палатами Конгресу США.

Трансляцію звернення у прямому ефірі веде українська служба «Голосу Америки».

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Нагадаємо, раніше американські законодавці заявили, що хочуть, щоб Зеленський прямо озвучив свої прохання щодо військової техніки у промові перед Конгресом США. Конгресмени готові посилити підтримку Києву. Звернення Зеленського транслюватимуть по телебаченню і президент США Джо Байден планує його дивитися. Очікується, що Байден оголосить про нову військову допомогу уряду України приблизно на 1 млрд дол. Ця допомога включатиме протиповітряні системи та таке озброєння, як Javelin та Stinger.