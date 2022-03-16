МИД крупному бизнесу - Хватит зарабатывать деньги в рф на крови украинцев

https://racurs.ua/n168477-mid-krupnomu-biznesu-hvatit-zarabatyvat-dengi-v-rf-na-krovi-ukraincev.html

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Торгівля з фашистською росією має бути припинена. З відповідними закликами до світових компаній та урядів звернулися президент України Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Великий бізнес має йти з росії і має припинити заробляти гроші на крові українців. Звісно, у них завжди є сто тисяч аргументів, чому вони мають залишитися (працювати в рф — ред.), але всі ці аргументи — нікчемні. Вони мають піти з моральних міркувань, якщо хочуть зберегти свою репутацію, і не займатися бізнесом на крові, — заявив Кулеба.

На думку головного дипломата України, великий бізнес повинен покинути російський ринок суто з прагматичний бізнес-міркувань, оскільки політика кремля непередбачена, й там можна будь-якої миті втратити свою компанію.

Уся торгівля з рф має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров! — заявив напередодні Зеленський.

Український президент закликав українців у всьому світі тиснути на компанії, які все ще працюють в росії.

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