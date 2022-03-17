Фашисты рф поразили ракетами три панамских судна. Фото: usm.media

https://racurs.ua/n168506-fashisty-rf-porazili-raketami-tri-panamskih-sudna-v-chernom-more.html

Ракурс

Військові російської федерації у Чорному морі вразили ракетами три судна під прапорами Панами.

Підступних ударів з повітря зазнали кораблі Namura Queen, Lord Nelson та Helt. Одне судно затонуло, але про постраждалих не повідомляється. Два інші залишаються на плаву, але вони пошкоджені. Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністратора Панамського морського управління Норіеля Арауза.

Ми знаємо, що у нас було три судна, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальний збиток, — зазначив він, але не повідомив дати про обстріл суден.

Зазначається, що щонайменше 10 кораблів все ще перебувають у Чорному морі. При цьому флот країни-агресора обмежує вихід кораблів із цього району.

Як відомо, Панама має найбільший у світі реєстр судів під її прапором — понад 8 тис. суден.

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Нагадаємо, 16 березня на півдні країни зенітні ракетні війська України збили два літаки Су-30см фашистської армії рф. Пара літаків окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області.

Джерело: Reuters