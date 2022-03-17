Украинские металлурги готовятся резать технику рф на металлолом

https://racurs.ua/n168520-ukrainskie-metallurgi-gotovyatsya-rezat-tehniku-rf-na-metallolom.html

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Українські металурги готуються до порізки військової техніки рашистів, яка була спалена й підірвана Збройними силами України, на металобрухт. Зараз Українська асоціація вторинних металів (УАВтормет) вивчає можливість переробки техніки ворога.

Зокрема, голова правління брухтопереробного підприємства «Інтерпайп Втормет» Валентин Макаренко розповів, що непридатна до використання техніка — це металобрухт, який фізична особа може здати та отримати гроші. Керівник брухтопереробного підприємства констатував, що до війни в Україні спостерігався дефіцит металобрухту. Вартість брухту в Україні тоді становила 9 тис. грн за тонну.

Ми з ним упораємося, ми його переробимо! Це потрібний нам продукт, — сказав Макаренко.

В Україні діють Українська асоціація вторинних металів (УАВтормет), Українська асоціація експортерів металобрухту (УАЕМ) та Українська асоціація вторинних металів та ресурсів (УАВторметресурс).

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати військової техніки фашистів рф орієнтовно склали: 444 танки;