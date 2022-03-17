Оккупанты ищут украинские патроны — чтобы подстрелить себя и попасть в госпиталь

Оккупанты ищут украинские патроны. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/n168524-okkupanty-ischut-ukrainskie-patrony-chtoby-podstrelit-sebya-i-popast-v-gospital.html

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Російські солдати готові стрілятися, лише б не зустрітися у бою зі Збройними силами України.

Загарбники деморалізовані настільки, що готові завдавати самі поранення, щоб їх відправили назад у росію на лікування. У черговій перехопленій спецслужбами розмові матір окупанта каже йому, що хоче сходити у військкомат або військову частину і сказати, що вона залишилася сама і щоб сина повернули додому. На що той відповідає, що його не повернуть. Виявилося, що його розгромлена бригада перебуває у Миколаївській області. Про це 17 березня повідомила Служба безпеки України.

З розмови випливло, що 120 осіб із бригади відправили в госпіталь і з пораненнями, а 350 осіб поїхали додому «вантажем 200». Окупант зізнається, що їхня бригада небоєздатна і те, що «нас усіх повалять».

Рашист зізнався матері, що хоче знайти «українські набої» калібру 7,62, щоб прострілити собі ноги. Це дозволить йому потрапити госпіталь у Будьоновськ

Так пацани робили, дай бог дожити до цього… — розповів окупант.



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Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що станом на кінець минулого тижня з Гомельської області Білорусі вивезли понад 2,5 тис. трупів. Тіла загиблих окупантів відправили до росії потягами та літаками.