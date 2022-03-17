З однієї області Білорусі вже вивезли до рф понад 2,5 тис. тіл окупантів. Фото:

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Тисячі російських окупантів вже поплатилися життям за те, що насмілилися безпідставно напасти на Україну.

Станом на кінець минулого тижня з Гомельської області Білорусі вивезли понад 2,5 тис. трупів. Тіла загиблих окупантів відправили до Росії потягами та літаками. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Також у шпиталях Гомельської області продовжують лікувати поранених російських військових. Поранених рашистів привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель.

Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить — просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню, — розповіло джерело.

До лікування та хірургічних операцій агресорам залучають всіх лікарів, в тому числі терапевтів та отоларингологів.

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що з 24 лютого по 17 березня рф втратила 14 тис. осіб особового складу. Також українська армія знищила 444 ворожі танки, 1 тис. 435 бойових броньованих машин, 86 літаків та 108 гелікоптерів.

Джерело: «Радіо Свобода»