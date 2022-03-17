Військові втрати рф в Україні можуть зламати бажання Мосви до продовження війни. Фото:

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Величезні втрати країни-агресора після вторгнення в Україну зможуть зламати плани Кремля щодо продовження бойових дій.

Оцінки американської розвідки повідомляють про 7 тис. загиблих російських солдатів на війні, ще від 14 тис. до 21 тис. поранених. У Пентагоні наголошують, що це більше, ніж загальна кількість американських солдатів, убитих за 20 років під час воєн в Іраку та Афганістані. При цьому їхні дані щодо загиблих можуть бути неточними. Загалом, за інформацією видання, з боку рф у війні беруть участь понад 150 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє видання The New York Times.

В американському оборонному відомстві зазначили, що велика кількість загиблих на війні, що зростає, може зруйнувати бажання до продовження бойових дій. Про небажання рашистів воювати свідчить і нещодавній звіт розвідки про низький моральний дух серед російських військовослужбовців.

У Пентагоні також зазначають, що оскільки російські сухопутні війська безладні, то путін все частіше атакує українські міста, житлові будинки, лікарні та школи.

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що з 24 лютого по 17 березня рф втратила 14 тис. осіб особового складу, 444 танки, 1 тис. 435 бойових броньованих машин, 201 артилерійську систему, 72 реактивні системи залпового вогню, 86 літаків та 108 гелікоптерів.

Джерело: The New York Times