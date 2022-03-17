Сили спецоперацій ЗСУ назбирали трофеїв - Ми попереджали, нех*й шастять

https://racurs.ua/ua/n168516-syly-specoperaciy-zsu-nazbyraly-trofeyiv-my-poperedjaly-neh-y-shastyat-foto.html

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Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали черговий трофей наших захисників — портативну радіолокаційну станцію РЛС «Фара», яка використовується для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню.

Техніка військових злочинців рф не завадила героїчним воїнам підійти до ворога впритул і поповнити список трофеїв.

Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему… Можна вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, тече вода та як воїни ССО з побратимами із ЗСУ запалюють російських окупантів, — підсумували у командування ССО ЗСУ.

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Нагадаємо, вчора на одному із напрямків фронту оператори ССО вибили фашистів із зайнятих позицій, знищивши його техніку. ЗСУ також звільнили важливу транспортну артерію й підготували нові «сюрпризи» для російських окупантів.