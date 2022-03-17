Nestle решила остаться на рынке России. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/n168526-nestle-reshila-ostatsya-na-rynke-rf-shmygal.html

Ракурс

Nestle (Нестле), корпорація зі Швейцарії, відмовляється йти з російського ринку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії на території країни-агресора. На жаль, порозуміння не було знайдено. У Кабміні сподіваються, що швейцарці змінять своє рішення. Про це Шмигаль повідомив у Twitter.

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Очільник Кабміну наголосив, що робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста — це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок. При цьому. При цьому Шмигаль сподівається, що «Нестле» все ж піде з росії.

Нагадаємо, понад 200 міжнародних компаній вже покинули російський ринок у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У березні українці вже зверталися до компанії Nestle в усіх соціальних мережах із закликом вийти з рф.