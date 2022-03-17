Рашисты украли украинскую воду на 620 млн грн — поставляют в Крым

https://racurs.ua/n168527-rashisty-ukrali-ukrainskuu-vodu-na-620-mln-grn-postavlyaut-v-krym.html

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Воду в Крим почали постачати російські фашисти. Держекоінспекція заявила, що військові злочинці рф вкрали української води на майже 620 млн грн. Країна-агресор 24 лютого захопила всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до тимчасового окупованого рашистами півострова Крим.

27 лютого ворог зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст і головну перегороджувальну споруду каналу. Зараз рф щодоби краде понад 4 млн куб. м води з Каховського водосховища через часткову розгерметизацію споруд Північнокримського каналу, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Держекоінспекції.

Сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України щодоби становить 32,6 млн грн.

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Наразі росія здійснює водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу).