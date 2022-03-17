В рф началось «внутреннее брожение», бизнес скулить - дипломат

https://racurs.ua/n168531-v-rf-nachalos-vnutrennee-brojenie-biznes-skulit-diplomat.html

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Ситуацію в фашистській росії під час повномасштабної війни й скоєння військових злочинів проти України оцінив колишній посол України у США Валерій Чалий.

У ворога почалося внутрішнє «бродіння». Бізнес (навіть навколокремлівський) скиглить, пішла хвиля дискусій про можливий державний переворот, нова стара тема: у всьому винні капіталісти - пролетаріат має підтримати режим, — зазначив Чалий.

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Зі слів дипломата, деякі очільники російської розвідки перебувають «на підвалі», а військовому злочинцю володимиру путіну доводиться дедалі частіше виправдовуватися, чому український Донбас «асвабаждают» шляхом бомбардування українських міст.

Нагадаємо, вороги досі не демонструють на своїх пропагандистських телеканалах полонених зі складу Збройних сил України. Інколи з’являються постановочні кадри, змонтовані настільки бездарно, що фейки видно неозброєним оком. Дипломати нагадують, що Збройні сили України воюють настільки професійно, жертовно та героїчно, що важко навіть знайти аналоги в новітній світовій історії.