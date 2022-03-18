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55-летний закарпатец без двух ног ушел на фронт
55-летний закарпатец без двух ног ушел на фронтhttps://racurs.ua/n168557-55-letniy-zakarpatec-bez-dvuh-nog-ushel-na-front.htmlРакурс
55-річний Василь Штефко без двох ніг пішов на фронт. Коли росія вдерлася в Україну, він просто не зміг сидіти дома. У 2004 році чоловік втратив кінцівки на заробітках у росії.
Я не спав дві доби, коли побачив, що відбувається. Зізнаюся зараз перед командуванням, що збрехав там, — сказав, що в мене тільки один протез. Люди, котрі не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в мене немає ніг, — каже Василь.
З росії Штефко на протезах повернувся додому. Генштаб ЗСУ, який розповів цю історію, повідомив, що чоловік раніше служив у армії, вміє стріляти, непогано водить авто.
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Люди, котрі не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в мене немає ніг. Тут я за званням сержант, а за посадою — водій, служу в роті вогневої підтримки. Мій батько так само «незаконно» потрапив на фронт у Другу світову. Йому було 15 років, але він сказав, що має 18, і пішов воювати. Дома мене чекає дружина й 11-річна донька. Вони переживають, але й пишаються, що я захищаю країну, — розповів Василь.