55-летний закарпатец без двух ног ушел на фронт

https://racurs.ua/n168557-55-letniy-zakarpatec-bez-dvuh-nog-ushel-na-front.html

Ракурс

55-річний Василь Штефко без двох ніг пішов на фронт. Коли росія вдерлася в Україну, він просто не зміг сидіти дома. У 2004 році чоловік втратив кінцівки на заробітках у росії.

Я не спав дві доби, коли побачив, що відбувається. Зізнаюся зараз перед командуванням, що збрехав там, — сказав, що в мене тільки один протез. Люди, котрі не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в мене немає ніг, — каже Василь.

З росії Штефко на протезах повернувся додому. Генштаб ЗСУ, який розповів цю історію, повідомив, що чоловік раніше служив у армії, вміє стріляти, непогано водить авто.

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