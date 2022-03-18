Истребитель Су-34. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n168556-istrebitel-su-34-iz-stingera-sbili-v-nebe-nad-kievschinoy.html

Ракурс

Повітряні сили Збройних сил України продовжують знищувати ворожі цілі в небі.

Сьогодні, 18 березня, близько 8.15, в Бучанському районі підрозділи ППО Сухопутних військ України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак підбили з використанням переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер». Літак впав на тимчасово окупованій території, пілот не встиг катапультуватися. літак впав на тимчасово окупованій території. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Повітряне командування «Південь» у Facebook повідомило, що 18 березня о 5.00 ранку у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збили ворожу крилату ракету морського базування.

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У Генеральному штабі ЗСУ наголошували, що 17 березня було знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів. Армія рф втратила сім літаків, один вертоліт, три безпілотники та три крилаті ракети.

Нагадаємо, 17 березня рашисти завдали ракетного удару по авіаремонтному заводу Львова. Його будівлю було знищено. Відомо, що загарбники випустили по Львову шість крилатих ракет з Чорного моря. Дві ракети були збиті засобами протиповітряної оборони.