Рашисти обстріляли житловий квартал у Києві та авіаремонтний завод у Львові

Рашисти обстріляли житловий квартал у Києві. Фото:

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Ракетний удар 18 березня російські окупанти завдали по Києву.

Окупанти вранці обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва. На місці вже працюють рятувальники й медики. Характер пошкоджень житлових будинків і кількість постраждалих уточняється. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляний житловий квартал в Подільському районі, — зазначив КМДА.

Також сьогодні рашисти завдали ракетного удару по авіаремонтному заводу Львова. Його будівлю знищено. Попередньо встановлено, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, ніхто не загинув, бо активну роботу підприємства завчасно зупинили. На місці події працюють рятувальники та відповідні служби.

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У повітряному командуванні «Захід» повідомили, що загарбники випустили по Львову шість крилатих ракет з Чорного моря. Дві ракети були збиті засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ 17 березня заявили, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування «Калібр» та оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у ході перших 20 діб операції. Снарядами невибіркової дії окупанти завдали ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст.