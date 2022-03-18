Трагедия Мариуполя — тела погибших лежат на улицах, воды, пищи и лекарств нет (ФОТО, ВИДЕО)

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Російські загарбники не можуть взяти Маріуполь, тому обстрілюють його вдень та вночі.

Міська влада вважає, що приблизно 80−90% будівель у місті зруйновано. При цьому вороги не дають мирним жителям покинути місто, не дозволяють доставляти гуманітарні вантажі, обстрілюють машини тих, хто намагається вирватися, завдають ударів по місцях, де ховаються жінки з дітьми.

В обложеному російськими загарбниками і постійно обстрілюваному ворогами Маріуполі вже третій тиждень немає води, їжі, ліків, а тіла загиблих лежать на вулицях. Про це 18 березня під час телемарафону розповів журналіст Микола Осіченко.

Йому два дні тому вдалося виїхати із міста.

Майже три тижні відсутнє водопостачання, немає води ні чистої, ні брудної. Тиждень тому люди зливали воду з опалювальних систем, кип’ятили її та пили, хоча робити цього категорично не можна. Є кілька джерел, де можна набрати води, але дорогою до них ти повинен переступати через тіла загиблих там під обстрілами, бо до джерел теж «летить». Ми були дуже раді, коли випадав сніг. Набирали його у відра і розтоплювали при «кімнатній» — вона лише трохи тепліша, ніж на вулиці — температурі. З одного відра щільно утрамбованого снігу води виходить 5−7 см води на дні, — розповів Осіченко.

Їжі у місті немає вже понад два тижні. Залишки у магазинах намагалися продавати людям за заниженими цінами. Потім ці магазини також потрапили під обстріл.

Діабетики, люди похилого віку — без ліків. Памперсів немає. Маленьких дітей не мили вже два з половиною тижні, а то й три. У місті антисанітарія, смітники заповнені. Тіла мирних жителів лежать на вулицях, їх уже нікому і нікуди вивозити. Бродячі собаки починають їсти тіла загиблих. І це небезпечно, тому що пси відчули смак людського м’яса. І коли закінчаться тіла, вони можуть взятися за живих людей, — додав він.

В Маріуполі, за оцінкою Осіченка, залишається 350 тис. осіб. Більшість з них не має машин, а значить, можливості виїхати. Деякі намагаються залишити місто пішки. При цьому маріупольці підтримують один одного, діляться останнім, зберігають залишки води для дітей та людей похилого віку.

18 березня міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про дев’ять погоджених гуманітарних коридорів. Один з них — із Маріуполя до Запоріжжя. Колона автобусів із бензовозом продовжила рух із селища Василівка. Після 9.00 із Запоріжжя виїхала друга колона автобусів. Маріупольців, яким вдалося вирватись, будуть вивозити із Бердянська до Запоріжжя. Тим, хто йде пішки, організують допомогу у місті Мангуш.

За добу 17 березня до Запоріжжя з Маріуполя приїхали 4 тис. 912 людей (із них 1 тис. 295 дітей) на 1 254 машинах. Про це повідомив глава Запорізької ОДА Олександр Старух.

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