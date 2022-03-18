Россия начала изготавливать "Калибры" круглосуточно. Фото: army-news.org

https://racurs.ua/n168564-okkupant-izrashodoval-vse-rakety-rossiya-nachala-klepat-kalibry-kruglosutochno.html

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Російські крилаті ракети морського базування «Калібр» почали активно виготовляти на підприємствах країни-агресора.

Заводи, які виготовляють «Калібри» та боєприпаси до ракетних систем залпового вогню «Смерч», перевели на цілодобовий режим роботи. Таке рішення ухвалене тому, то рф витратила майже всі боєзапаси ракет. Про це 18 березня повідомив Генеральний штаб ЗС України у Facebook.

У Генштабі додали, що окупанти не полишають спроб захопити місто Ізюм Харківської області. На Луганщині загарбники активізували бойові дії у районі Рубіжного й мають частковий успіх. А в Донецькій області активних бойових дій окупанти не вели. У тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області рашисти намагаються встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.

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Ракети «Калібр» російська пропаганда називає «головною крилатою зброєю» рф. Під час війни в Україні ціллю цих ракет стали цілком цивільні об'єкти.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ 17 березня заявили, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування «Калібр» та оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у ході перших 20 діб операції. Саме тому зараз окупанти завдають ракетно-бомбових ударів снарядами невибіркової дії по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст.