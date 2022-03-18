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Ракурс
Путин сегодня, 18 марта, выступал в Москве

Выступление путина на российском ТВ неожиданно прервали (ВИДЕО)

18 мар 2022, 16:30
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У Москві сьогодні, 18 березня, відбувся мітинг-концерт до чергової річниці захоплення Криму росією та підтримку війни проти України. Російські ЗМІ заздалегідь анонсували трансляцію в прямому ефірі цього заходу в інтернеті.

Центральним епізодом мітингу був виступ президента країни-агресора володимира путіна, котрий цитував Біблію та розповідав, як російські солдати нібито прикривають один одного від куль.

Проте «пряма трансляція» виступу путіна несподівано перервалася посеред його промови і зазвучала пісня співака Олега Газманова «Вперед, росія!», а також виступи тих, хто виступав за якийсь час до того.

Через приблизно 20 хвилин виступ путіна почали показувати заново.

Користувачі соцмереж повідомляють, що такі перебої спостерігалися в ефірі всіх російських телеканалів.



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Російське МВС стверджує, що на мітинг зібралися понад 200 тис. людей. За інформацією російських ЗМІ, на мітинг звозили працівників бюджетних підприємств.

Источник: Ракурс


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