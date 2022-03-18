Отстроить уничтоженный роддом в Мариуполе хочет Греция

Последствия бомбардировки роддома в Мариуполе, фото: «Вчасно»

https://racurs.ua/n168576-otstroit-unichtojennyy-roddom-v-mariupole-hochet-greciya.html

Ракурс

Греція може відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, розбомблений 9 березня російськими військами.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про це сьогодні, 18 березня, на своїй сторінці у Твіттері.

Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни, — зазначив він.

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Варто додати, що вчора, 17 березня, міністр культури Ітадій Даріо Франческіні заявив, що його країна готова допомогти відновити драмтеатр у Маріуполі, знищений в ході російських бомбардувань міста.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Героїчний опір українського народу триває вже понад три тижні.