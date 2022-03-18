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Ракурс
Наслідки бомбардування пологового будинку у Маріуполі, фото: «Вчасно»

Відбудувати знищений пологовий будинок у Маріуполі хоче Греція

18 бер 2022, 17:41
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Греція може відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, розбомблений 9 березня російськими військами.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про це сьогодні, 18 березня, на своїй сторінці у Твіттері.

Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни, — зазначив він.



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Варто додати, що вчора, 17 березня, міністр культури Ітадій Даріо Франческіні заявив, що його країна готова допомогти відновити драмтеатр у Маріуполі, знищений в ході російських бомбардувань міста.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Героїчний опір українського народу триває вже понад три тижні.

Джерело: Ракурс


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