Знищена російська техніка, фото: Головнокомандувач ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168575-znyschenu-na-sumschyni-kolonu-voroga-pokazaly-zsu-foto.html

Ракурс

Колону ворожої техніки знищили сили оборони біля міста Тростянця Сумської області.

Фото знищеної техніки сьогодні, 18 березня, опубліковані в офіційному Telegram-каналі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. Welcome to hell! — зазначається в повідомленні.

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Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Героїчний опір українського народу триває вже понад три тижні. За оцінками Генштабу ЗСУ, ворог втратив вже понад 14 тис. особового складу, а також 450 танків та 1 тис. 448 бойових броньованих машин.