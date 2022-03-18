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ЗСУ встановили рекорд із ефективності використання Javelin
Рекорд із ефективності використання Javelin — Пентагон оцінив ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n168571-rekord-iz-efektyvnosti-vykorystannya-javelin-pentagon-ocinyv-zsu.htmlРакурс
За оцінками Пентагону, Збройні сили України встановили рекорд із ефективності використання комплексів Javelin.
Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Вона написала у Твіттер, що з початку повномасштабного російського вторгнення українські військові зробили 112 пострілів з протитанкових ракетних комплексів Javelin.
При цьому 100 разів протитанкова зброя успішно знищила ворожу техніку. У Пентагоні кажуть, що ЗСУ таким чином встановили рекорд в ефективності застосування цього озброєння.
ПТРК Javelin — це протитанковий ракетний комплекс третього покоління, який відносять до класу систем «вистрелив та забув». З 1990 років він знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн для знищення бронетехніки. Україна отримала першу партію «джавелінів» у 2018 році, найбільшу кількість цих ПТРК привезли на початку 2022 року.
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Нагадаємо, що втрати росіян у війні в Україні вже становлять 14 200 солдатів, 93 літаки, 112 гелікоптерів, 450 танків.