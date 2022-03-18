ЗСУ встановили рекорд із ефективності використання Javelin

За оцінками Пентагону, Збройні сили України встановили рекорд із ефективності використання комплексів Javelin.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона написала у Твіттер, що з початку повномасштабного російського вторгнення українські військові зробили 112 пострілів з протитанкових ракетних комплексів Javelin.

При цьому 100 разів протитанкова зброя успішно знищила ворожу техніку. У Пентагоні кажуть, що ЗСУ таким чином встановили рекорд в ефективності застосування цього озброєння.