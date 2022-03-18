Втрати росії на 23-й день війни з Україною назвали в Генштабі. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації з початку повномасштабної війни з Україною склали понад 14 тисяч військовослужбовців.

Також агресор втратив 450 танків, понад 100 вертольотів та близько 14 тис. 200 машин. Також було збито понад 90 літаків. Про це 18 березня повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 18 березня орієнтовно склали:

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особового складу — близько 14 тис. 200 осіб

танків — 450 одиниці

бойових броньованих машин — 1 тис. 448 одиниць

артилерійських систем — 205 одиниць

РСЗВ — 72 одиниць

засоби ППО — 43 одиниць

літаків — 93 одиниця

вертольотів — 112 одиниць

автомобільної техніки — 879 одиниць

кораблі / катери — 3 одиниці

цистерн з ПММ — 60 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 одиниць

спеціальна техніка — 11

У Генштабі наголосили, що дані уточняються, оскільки підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 17 березня ЗСУ продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі. Військові частково знищили та зупинили постування вглиб країни підрозділи зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил росії.