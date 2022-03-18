Агентство S&P знизило рейтинг росії до переддефолтного. Фото:

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Ракурс

Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг росії до CC з CCC-.

Цей рейтинг означає високу вразливість — дефолт ще не відбувся, але є фактично безсумнівним. Від дефолтного рейтингу країну-агресора відділяє одна сходинка. Рейтинг країни-агресора впав, оскільки власники російських бондів так і не отримали виплати. Про це повідомляє Reuters із посиланням на агентство.

Проблеми з платежами рф пов’язані з міжнародними санкціями через її повномасштабну війну проти України. Через обмеження скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

Зараз публічні заяви мінфіну рф свідчать про те, що москва наразі намагається перевести виплати власникам облігацій. Однак в S&P вважають, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами.

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Нагадаємо, аналітики повідомляли, що непогашений борг росії становить 150 млрд дол. 16 березня рф має виплатити відсотки на суму в 117 млн. У виданні прогнозують три сценарії розвитку країни-агресора.

Джерело: Reuters