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Ракурс
Рекорд по эффективности использования Javelin Пентагон оценил ВСУ

Рекорд эффективности использования Javelin — Пентагон оценил ВСУ

18 мар 2022, 15:11
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За оцінками Пентагону, Збройні сили України встановили рекорд із ефективності використання комплексів Javelin.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона написала у Твіттер, що з початку повномасштабного російського вторгнення українські військові зробили 112 пострілів з протитанкових ракетних комплексів Javelin.

При цьому 100 разів протитанкова зброя успішно знищила ворожу техніку. У Пентагоні кажуть, що ЗСУ таким чином встановили рекорд в ефективності застосування цього озброєння.

ПТРК Javelin — це протитанковий ракетний комплекс третього покоління, який відносять до класу систем «вистрелив та забув». З 1990 років він знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн для знищення бронетехніки. Україна отримала першу партію «джавелінів» у 2018 році, найбільшу кількість цих ПТРК привезли на початку 2022 року.



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Нагадаємо, що втрати росіян у війні в Україні вже становлять 14 200 солдатів, 93 літаки, 112 гелікоптерів, 450 танків.

Источник: Ракурс


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