Арестович спрогнозировал время окончания активной фазы войны

https://racurs.ua/n168570-arestovich-sprognoziroval-vremya-okonchaniya-aktivnoy-fazy-voyny.html

Ракурс

Активна фаза війни має закінчитися через два-три тижні.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він заявив, що активна фаза майже завершена під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом.

Водночас ворог однозначно намагатиметься окопуватись, намагатиметься тримати оборону. Про це Арестович розповів в інтерв’ю НВ.

Навіть якщо вони десь нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно, все закінчиться їхньою поразкою. Ну просто на тиждень це або на 10 днів ще вилучиться. ▪️Кінець тут один, вони стратегічно програли, програють та оперативно, — сказав Арестович.

Радник голови ОП вважає, що в середині-кінці квітня кияни, що виїхали, зможуть повертатися додому.

Російська армія в Україні вичерпує свої сили. Раніше «Ракурс» повідомляв: Арестович заявив, що сил та засобів противника не вистачить навіть до середини квітня.

На його думку, існує два варіанти закінчення війни: мирна угода та відведення військ Росії, або позиційна війна, в якій вони будуть точково утримувати певні райони.

Якщо ворог обере другий варіант, його чекає катастрофа.

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