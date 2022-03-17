Окупантам не вистачить сил та засобів навіть до середини квітня – Арестович

https://racurs.ua/ua/n168541-okupantam-ne-vystachyt-syl-ta-zasobiv-navit-do-seredyny-kvitnya-arestovych.html

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Російська армія в Україні вичерпує свої сили. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що сил та засобів противника не вистачить навіть до середини квітня

Водночас ворог однозначно намагатиметься окопуватись, намагатиметься тримати оборону. Про це Арестович розповів в інтерв’ю НВ.

Коли вони стоять на місці, а ми точно знаємо, де вони знаходяться — це легше, ніж ловити в степу колони. Крім того, піде «зеленка» — весна, з’явиться зелень. І нашим партизанам, спецназу і місцевим жителям стане дуже комфортно наводити та ловити. Вони фактично заходять у вир катастрофи, у них особливо виходу немає із цієї ситуації, — прокоментував ситуацію радник глави ОП.

За словами Арестовича, окупанти вже не зможуть наступати. Крім того, вони втрачають цю здатність з кожним днем.

Стояти на місці — це смерті подібно. Спроба утримувати територію їм обійдеться мало не гірше, ніж наступ. Тому єдиний вихід — їм вимітатися звідси, — резюмував він.



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Нагадаємо, на думку американської розвідки, величезні втрати країни-агресора після вторгнення в Україну зможуть зламати плани Кремля щодо продовження бойових дій.

Джерело: НВ