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Ракурс
ЗСУ просять не публікувати дані про військових та бомбосховища

ЗСУ просять не публікувати дані про військових та бомбосховища

17 бер 2022, 18:56
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Збройні сили України просить не розкривати публічно деякі дані задля безпеки військових та цивільного населення.

Про це повідомляє прес-служба Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Командування ЗСУ звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити:



.

  • висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів);
  • геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.

Також необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення).

Це потрібно зробити для ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.

Джерело: Ракурс


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