ЗСУ просять не публікувати дані про військових та бомбосховища

https://racurs.ua/ua/n168540-zsu-prosyat-ne-publikuvaty-dani-pro-viyskovyh-ta-bomboshovyscha.html

Ракурс

Збройні сили України просить не розкривати публічно деякі дані задля безпеки військових та цивільного населення.

Про це повідомляє прес-служба Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Командування ЗСУ звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити:

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висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів);

геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.

Також необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення).

Це потрібно зробити для ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.