Окупанти з важкої артилерії вбили дворічну дитину на Київщині (ФОТО, ВІДЕО)

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У Київській області окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини. 17 березня російські фашисти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині.

Відомо, що обстріл проводився з важкої артилерії. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточисленні травми у чотирьох осіб.

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На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.