Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти з важкої артилерії вбили дворічну дитину на Київщині (ФОТО, ВІДЕО)

Окупанти з важкої артилерії вбили дворічну дитину на Київщині (ФОТО, ВІДЕО)

17 бер 2022, 18:27
999

У Київській області окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини. 17 березня російські фашисти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині.

Відомо, що обстріл проводився з важкої артилерії. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточисленні травми у чотирьох осіб.



.

На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів