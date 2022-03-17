Обстріли рф – на Харківщині 21 жертва, у Чернігові загинула сім’я з маленьким дітьми

https://racurs.ua/ua/n168535-obstrily-rf-na-harkivschyni-21-jertva-u-chernigovi-zagynula-sim-ya-z-malenkym-ditmy.html

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Війна в Україні триває, рашисти продовжують вбивати мирних жителів. 17 березня близько 3.30 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл міста Мерефа на Харківщині.

Внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Загинула 21 особа, поранено 25 осіб, 10 з них перебувають у важкому стані. Роботи з розчищення завалів продовжуються.

Досудове розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Чернігові під час проведення робіт по розбору конструкцій, рятувальники дістали родину з п’яти загиблих: хлопчик та дівчинка двійнята по три роки, старша сестричка 12 років та їхні батьки.

Всі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку. Внаслідок ворожого обстрілу мирних мешканців у центрі Чернігова 17 березня є загиблі, зокрема громадянин США.

Під час евакуації на Київщині загинуло двоє поліцейських. У Бучанському районі окупанти РФ обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

Така ж ситуація склалася і в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд «Граду».

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