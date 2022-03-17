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Патріот Скадовська на велосипеді зняв прапор рашистів з міськради
Патріот Скадовська на велосипеді зняв прапор рашистів з міськради (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168529-patriot-skadovska-na-velosypedi-znyav-prapor-rashystiv-z-miskrady-video.htmlРакурс
Мешканці тимчасово окупованого Скадовська у Херсонській області «денацифікували» триколор рашистів з будівлі міської ради. Небайдужі позбулися російського прапора, який висів на українській адмінбудівлі.
Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці місцевий мешканець Володимир Ємельянов.
Поблизу міської ради Скадовська не було озброєних військових злочинців фашистської рф, але висів російський прапор. Один з небайдужних мешканців спокійно під’їхав на велосипеді й без жодних проблем зняв триколор ворога.
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Люди в черговий раз продемонстрували окупантам, що їм нічого робити в України.
Нагадаємо, 16 березня окупанти викрали міського голову Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха після чого населення вийшло на протести. Згодом мера відпустили.