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Ракурс
Патріот Скадовська на велосипеді зняв прапор рашистів з міськради

Патріот Скадовська на велосипеді зняв прапор рашистів з міськради (ВІДЕО)

17 бер 2022, 15:14
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Мешканці тимчасово окупованого Скадовська у Херсонській області «денацифікували» триколор рашистів з будівлі міської ради. Небайдужі позбулися російського прапора, який висів на українській адмінбудівлі.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці місцевий мешканець Володимир Ємельянов.

Поблизу міської ради Скадовська не було озброєних військових злочинців фашистської рф, але висів російський прапор. Один з небайдужних мешканців спокійно під’їхав на велосипеді й без жодних проблем зняв триколор ворога.



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Люди в черговий раз продемонстрували окупантам, що їм нічого робити в України.

Нагадаємо, 16 березня окупанти викрали міського голову Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха після чого населення вийшло на протести. Згодом мера відпустили.

Джерело: Ракурс


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