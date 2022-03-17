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Ракурс
Патриот Скадовска на велосипеде снял флаг рашистов с горсовета

Патриот Скадовска на велосипеде снял флаг рашистов с горсовета (ВИДЕО)

17 мар 2022, 15:14
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Мешканці тимчасово окупованого Скадовська у Херсонській області «денацифікували» триколор рашистів з будівлі міської ради. Небайдужі позбулися російського прапора, який висів на українській адмінбудівлі.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці місцевий мешканець Володимир Ємельянов.

Поблизу міської ради Скадовська не було озброєних військових злочинців фашистської рф, але висів російський прапор. Один з небайдужних мешканців спокійно під’їхав на велосипеді й без жодних проблем зняв триколор ворога.



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Люди в черговий раз продемонстрували окупантам, що їм нічого робити в України.

Нагадаємо, 16 березня окупанти викрали міського голову Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха після чого населення вийшло на протести. Згодом мера відпустили.

Источник: Ракурс


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