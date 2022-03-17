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Ракурс
Оккупанты из тяжелой артиллерии убили двухлетнего ребенка на Киевщине (ВИДЕО)

Оккупанты из тяжелой артиллерии убили двухлетнего ребенка на Киевщине (ВИДЕО)

17 мар 2022, 18:27
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У Київській області окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини. 17 березня російські фашисти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині.

Відомо, що обстріл проводився з важкої артилерії. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточисленні травми у чотирьох осіб.



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На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

Источник: Ракурс


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