ВСУ уничтожили группу рашистов и захватили «Ураган» (ФОТО)

https://racurs.ua/n168538-vsu-unichtojili-gruppu-rashistov-i-zahvatili-uragan-foto.html

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Збройні сили України дають гідну відсіч окупантам. На Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників.

Нашим воїнам вдалося захопити реактивну систему залпового вогню «Ураган» та ще одну підбити. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги! — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська продовжують зазнавати втрат, мають великі проблеми з комплектуванням бойових та підрозділів забезпечення, збільшується кількість випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Росії брати участь у війні на території України.