«Демилитаризацию» техники рф устроил «Закарпатский легион»

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128-ма окрема гірсько-штурмова бригада «Закарпатський легіон» Збройних сил України здобула в бою ворожу трофейну зброю й техніку. Гірські штурмовики успішно «демілітаризували» БМП та гармати військових злочинців фашистської росії, які пішли війною на нашу державу.

Цієї доби під час бойового зіткнення підрозділ росармії ганебно втік від вогню штурмовиків 128-ї бригади, кинувши зброю й техніку. Судячи з позначки Z на бронемашині, це були східні сили збройних сил рф, — йдеться у повідомленні захисників України.

Нашим бійцям дісталися трофейні бойова машина піхоти БМП-1 і буксирована протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра» калібру 100 мм. БМП і гармата не пошкоджені вогнем і придатні для бойових завдань.

Відтепер вони служитимуть 128-й бригаді і битимуть колишніх господарів, — додали воїни.



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Нагадаємо, вчора реактивна артилерія «Закарпатського легіону» знищила російську понтонну переправу в зоні бойових дій. Дрон зафіксував активність орків, після чого артилерія накрила ворога із реактивних систем залпового вогню «Град».