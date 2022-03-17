Бомбоубежище театра в Мариуполе выдержало бомбардировку. Фото:

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Ракурс

Бомбосховище театру у Маріуполі витримало атаку з повітря, яка відбулася 16 березня.

Люди, які перебували в укритті, залишилися живі. Зараз на місці атаки розбирають завали. Про це 17 березня повідомив народний депутат України Сергій Тарута у Facebook.

Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі! — написав він.

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов в інтерв’ю Forbes заявив, що місто наразі зруйноване на 80−90%. Внаслідок рашистських атак загинули понад 2,3 тис. осіб, але ще багато людей перебувають під завалами.

Я вважаю, що 80−90% Маріуполя розбомблено. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені, — зазначив він.

На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 тис. до 400 тис. мешканців, а станом на 13 березня загинули 2 тис. 358 людей. Це лише тільки ті загиблі, чиї тіла були на вулиці. Близько 70% загиблих ідентифіковані. Жертв війни ховають у братських могилах в центрі міста, у міському саду, оскільки околиці міста контролюють рашисти.

Також окупанти розстріляли майже всі машини ДСНС, тому рятувальники не мають можливості виїжджати на пожежі.

Проблеми з водою теж спостерігаються — у Маріуполі залишилося кілька машин водоканалу, які розвозять воду. У приватному секторі люди шукають воду у колодязях.

Водночас ті, хто жили у багатоквартирних будинках, спускали воду з систем опалення і користувалися цією водою, набирали з калюж і топили сніг, коли він був, — зазначив він.



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За словами Орлова, жоден завод у місті не працює, і запустити роботу немає змоги. «Азовсталь» окупанти розбомбили повністю.

Нагадаємо, у МЗС Латвії заявили, що потрібно влаштувати «Нюрнберг» для країни-агресора росії варто в Маріуполі або Харкові, які зазнали особливо жорстоких руйнувань з боку рашистів.