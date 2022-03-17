«Нюрнберг» для рф у Маріуполі або Харкові пропонує Латвія. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168511-nurnberg-dlya-rf-u-mariupoli-abo-harkovi-proponuie-latviya.html

Ракурс

Майбутній міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів росії повинен проводитися в Україні.

Влаштувати «Нюрнберг» для країни-агресора варто в Маріуполі або Харкові, які зазнали особливо жорстоких руйнувань з боку рашистів. Про це 17 березня повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму Twitter.

Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання, — йдеться у повідомленні.



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Також дипломат наголосив, що союзникам варто надати Україні ще більше зброї для самозахисту, оскільки вона допоможе врятувати цивільне населення.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі оголосив рішення щодо застосування тимчасових заходів у справі України проти росії через звинувачення у геноциді. Київ вимагав від суду видати рф наказ про негайне припинення воєнних дій. Суд зобов’язав росію негайно припинити військові операції, які почалися на території України 24 лютого. Водночас рішення суду не є обов’язковим до виконання.