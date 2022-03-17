Генштаб о потерях рашистов - 14 тыс. орков, 444 танка и 108 вертолетов

https://racurs.ua/n168513-genshtab-o-poteryah-rashistov-14-tys-orkov-444-tanka-i-108-vertoletov.html

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив черговий звіт про загальні бойові втрати фашистів рф з 24 лютого по 17 березня. Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій:

14 тис. шт. — особовий склад;

444 танки;

1 тис. 435 бойових броньованих машин;

201 артилерійська система;

72 реактивні системи залпового вогню;

43 засоби протиповітряної оборони;

86 літаків;

108 гелікоптерів;

864 од. автомобільної техніки;

три кораблі та катери;

60 цистерн з паливом;

11 дронів;

10 од. спецтехніки.

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Нагадаємо, 17 березня розпочалася 22 доба героїчного протистояння Українського народу воєнному вторгненню фашистської росії. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін впродовж доби не зазнали. Збройні сили України продовжили завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ мордору, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів. Українські захисники та захисниці вчора знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил росії, 10 повітряних цілей рашистів. Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.