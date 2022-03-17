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Ракурс
Жители села на Херсонщине самостоятельно разбили часть колонны рф

Жители села на Херсонщине самостоятельно разбили часть колонны рф (ВИДЕО)

17 мар 2022, 10:41
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Село у Херсонській області звільнили від загарбників. Там також розбили колону військових злочинців фашистської росії.

Кадри з Херсонщини оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, який відвідав регіон, що межує з тимчасово окупованим російськими фашистами Кримом.

Я тут народився, виріс, живу і буду жити. І ніхто мене звідси не вижене. Битиму русню до останнього подиху, — заявив місцевий мешканець, який не входить до складу Збройних сил України або Сил територіальної оборони.

У цьому населеному пункті місцеві чоловіки самотужки розбили половину колони військових злочинців фашистської росії. Українці також просять надати їм зброю.



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Дайте нам зброю, ми самі їх покладемо, — зазначити мешканці населеного пункту Херсонщини.

Источник: Ракурс


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