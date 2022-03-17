У селі на Херсонщині чоловіки самотужки розбили півколони рашистів

https://racurs.ua/ua/n168512-u-seli-na-hersonschyni-choloviky-samotujky-rozbyly-pivkolony-rashystiv-video.html

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Село у Херсонській області звільнили від загарбників. Там також розбили колону військових злочинців фашистської росії.

Кадри з Херсонщини оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, який відвідав регіон, що межує з тимчасово окупованим російськими фашистами Кримом.

Я тут народився, виріс, живу і буду жити. Битиму русню до останнього подиху, — заявив місцевий мешканець, який не входить до складу Збройних сил України або Сил територіальної оборони.

У цьому населеному пункті місцеві чоловіки самотужки розбили половину колони військових злочинців фашистської росії. Українці також просять надати їм зброю.

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