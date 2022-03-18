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Ракурс
Уничтоженная российская техника, фото: Главнокомандующий ВСУ

Уничтоженную в Сумской области колонну врага показали ВСУ (ФОТО)

18 мар 2022, 17:04
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Колону ворожої техніки знищили сили оборони біля міста Тростянця Сумської області.

Фото знищеної техніки сьогодні, 18 березня, опубліковані в офіційному Telegram-каналі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. Welcome to hell! — зазначається в повідомленні.



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Уничтоженная российская техника, фото: Главнокомандующий ВСУ

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Героїчний опір українського народу триває вже понад три тижні. За оцінками Генштабу ЗСУ, ворог втратив вже понад 14 тис. особового складу, а також 450 танків та 1 тис. 448 бойових броньованих машин.

Источник: Ракурс


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