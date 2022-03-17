Це за Маріуполь – Арестович заявив про знищення 8-9 російських генералів

https://racurs.ua/ua/n168543-ce-za-mariupol-arestovych-zayavyv-pro-znyschennya-8-9-rosiyskyh-generaliv.html

Ракурс

Російські окупанти приховують дані про загиблих військових. За даними українських військ, ліквідовано вже 8−9 російських генералів.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ змінили прийоми й способи дій на більш болючі для противника. Про це він сказав в інтерв’ю виданню УНІАН.

Методи є більш ризикованими для наших, але після обстрілу пологового будинку ми пішли на цей ризик. Наприклад, для того, щоб нищити командний склад і пункт управління ворога, — сказав він.

Арестович додав, що за офіційними російськими даними, вбито чотири російських генерали. Ймовірно, далі росія не публікуватиме таку інформацію, хіба що в регіональній пресі.

Насправді, за нашими даними, українськими військами вже вбито 8−9 російських генералів. Така собі відповідь за пологовий у Маріуполі, — зазначив він.



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Водночас радник глави ОП заявив, що ЗСУ і надалі братимуть в полон тих російських окупантів, які добровільно здаються.

Джерело: УНІАН