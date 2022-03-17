«Азов» у Маріуполі знищив роту ворожої піхоти та два БТРи

https://racurs.ua/ua/n168542-azov-u-mariupoli-znyschyv-rotu-vorojoyi-pihoty-ta-dva-btry.html

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У Маріуполі тривають бої, зокрема на вулицях міста, з російськими окупантами. Бійці полку «Азов» за добу знищили чотири танки та два БТРи, ще один БТР росіян підбито.

Знищено роту ворожої піхоти. Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б’ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч. Про це повідомляє телеграм-канал «Азов-Маріуполь».

Понад 350 тис. маріупольців і досі ховаються у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупантів.

Ситуація в місті критична. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Як зазначається, в середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб.

Руйнування колосальні. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% - не підлягає відновленню. Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої тривають уже на околицях міста, але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю, — йдеться в повідомленні.



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Нагадаємо, під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва.