ГП «Антонов» отреагировало на обвинение в халатности, способствовавшей уничтожению «Мрії»

https://racurs.ua/n168607-gp-antonov-prokommentirovalo-obvineniya-v-halatnosti.html

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ДП «Антонов» відреагувало на звинувачення в тому, що воно не евакуювало літак «Мрія» до початку війни.

На підприємстві заявили, що інформація про непрямі причини знищення літака АН-225 «Мрія» базується виключно на особистих думках та оціночних судженнях командира екіпажу «Мрії» Дмитра Антонова

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Встановити ключовий фактор знищення АН-225 неможливо через захоплення аеродрому АТП «Антонов» збройними силами Російської Федерації. Зазначимо, що використання та розповсюдження неперевіреної інформації під час бойових дій є неприпустимим та шкідливим для безпеки України, — завили на ДП.

Нагадаємо, що на початок війни флагман української авіації перебував у Гостомелі на ремонті. Командир екіпажу і пілот «Мрії» Антонов припустив, що літак можна було врятувати, але рішення про перегонку літака до іншого місця не ухвалили. Він вважає, що це сталося тому, що було відсутнє керівництво компанії. Воно перед початком війни в повному складі переїхало до Лейпцига.